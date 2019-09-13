Додон: Мы должны приложить усилия для реставрации всех монументов военных лет! (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Мы должны приложить усилия для реставрации всех монументов военных лет! (ФОТО, ВИДЕО)

В завершение рабочей поездки в Чимишлийский район Игорь Додон проинспектировал работы по реставрации монумента героям, павшим в годы Великой Отечественной войны в селе Троицкое.

Памятник был построен в 1975 году в честь 100 местных жителей, ушедших на войну и погибших в боях. За 44 года монумент пришел в упадок и сейчас реставрируется по инициативе главы государства.

Президент выразил уверенность в скором завершении реставрационных работ и заверил присутствующих в том, что приму участие в открытии обновлённого памятника в будущем году. Кроме того, он поздравил жителей села с 75-летием освобождения Молдовы от фашистской оккупации.

– Считаю, что мы должны приложить усилия для реставрации всех монументов военных лет, чтобы лучше сохранить память о тех событиях и не допустить их повторения в будущем, – заявил Додон. 

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