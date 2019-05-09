Додон: Мы должны помнить о Победе и передавать эту память нашим потомкам! (ВИДЕО)

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Нынешний День Победы имеет особое значение, поскольку в этом году мы празднуем 75 лет со дня освобождения Молдовы. Об этом на Марше Победы заявил президент страны Игорь Додон, по традиции возглавивший это шествие.

Глава государства отметил, что им были запущены и реализуются многие инициативы, связанные с празднованием этой важной даты.

– В течение последних месяцев мы проехали большинство городов Молдовы. После 9 мая мы будем продолжать шествия по городам и селам РМ. 24 августа планируем проведение крупных мероприятий в Кишиневе и в других населенных пунктах. В преддверии 24 августа будет показан документальный фильм, который снимается по инициативе президента об освобождении Кишинева. Мы получили доступ к архивам Советского Союза, я обратился к руководству России, и нам дали этот доступ. 75 лет освобождения Молдовы нужно всем отмечать, всем нужно помнить об этом, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что он рад, что в сегодняшнем шествии приняло участие много детей. Сам он пришел на марш также со своей семьей.

– Мы должны это помнить и передавать нашим потомкам, – выразил уверенность президент.