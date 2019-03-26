Додон: Мы должны передать память о Великой Победе нашим детям и внукам! (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон отправился с рабочей поездкой в Бельцы, где сегодня отмечается знаменательная дата – 75 лет со дня освобождения города от фашизма. Вместе с послом России Олегом Васнецовым, послом Беларуси Сергеем Чичуком, примаром Бельц Николаем Григоришиным, епископом Бельцким и Фалештским Маркелом, депутатами парламента, президентскими советниками, руководством Союза ветеранов войны и Союза офицеров и сотнями горожан глава государства прошел маршем к Мемориалу воинской славы, где возложил венки к Могиле неизвестного героя.

Игорь Додон выступил перед собравшимися и поздравил их с днем освобождения Бельц.

– Отметил, что у нашего народа есть много того, что нас объединяет: история, государственность, православная вера и общая Победа. Считаю, что наш народ должен помнить о Великой Победе и передать эту память нашим детям и внукам. Кроме того, напомнил присутствующим о своей инициативе: перед Днем Победы навестить всех живущих в Молдове ветеранов и отдать им дань уважения за их подвиги в годы Великой Отечественной войны. Убежден, что это нужно прежде всего нашей молодежи, – отметил президент.

Напомним, что в 2019 году Молдова празднует 75-летие освобождения от фашизма. Ранее аналогичные мероприятия прошли в Сороках, Атаках, Дрокии, Единцах и Липканах. 9 Мая в столице пройдет традиционный Марш Победы. Торжественные мероприятия завершатся 24 августа, в годовщину освобождения Кишинева в ходе Ясско-Кишиневской операции