Додон: Мы должны охранять и поддерживать семьи. Только так мы поможем развитию государства (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе рабочей поездки в Кагул президент Молдовы Игорь Додон навестил две супружеские пары долгожителей и одну многодетную семью. Речь о семье Мунтяну из селения Кукоара и семьях Балтэ и Сошенко из села Бурлаку.

Анна и Михаил Мунтяну создали семью 69 лет назад. Целую жизнь они радуются своим пятерым детям, девяти внукам и 15 правнукам. Ион и Валентина Балтэ живут в счастливом браке уже 48 лет. Их дочь Лилия и ее муж Игорь тоже являют собой достойную пару: в их семье родилась тройня, а всего у них пятеро детей.

Учитывая, что 2019-й президентским указом объявлен Годом семьи, глава государства решил лично поздравить эти семьи и выразить свое уважение за их преданность и любовь друг к другу, которые они пронесли через всю жизнь. Игорь Додон пожелал им всем здоровья, благополучия и долгих счастливых лет. Кроме того, от имени Благотворительного фонда первой леди «Din suflet» президент подарил им продукты питания, детские вещи, в том числе игрушки и книги.

– Как и обещал ранее, буду при каждой поездке в районы навещать многодетные семьи и супругов-долгожителей. Мы должны охранять и поддерживать семьи – только так мы поможем развитию государства, – подчеркнул глава государства на своей странице в соцсети.