Додон: Мы должны исходить из наших нацинтересов, и тогда нас поймут и будут уважать и на Западе, и на Востоке

Глава государства уверен: национальные интересы нашей страны должны быть основой всех принимаемых властями решений. Об этом он заявил сегодня, в рамках церемонии представления нового руководства СИБ.

– У каждого партнера Республики Молдова на Западе и Востоке есть свои национальные интересы, которые иногда совпадают с нашими, а иногда нет. В связи с этим подчеркнул, что наше государство должно в первую очередь исходить из своих национальных интересов, и тогда нас поймут и начнут уважать и на Западе, и на Востоке, – сказал президент.