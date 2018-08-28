Додон: Мы должны дать новый толчок экономическим отношениям Молдовы и России (ВИДЕО)

С 20 по 22 сентября в Кишиневе пройдет Экономический молдо-российский форум. В рамках специального телемоста, посвященного предстоящему мероприятию, президент страны Игорь Додон раскрыл его подробности.

В частности, Игорь Додон назвал запланированное событие “полномасштабной встречей бизнесменов Молдовы и России”. Президент напомнил, что Российская Федерация традиционно является стратегическим партнером нашей страны. В отношениях Молдовы и России были непростые периоды, а с 2014 года, вследствие подписания властями РМ Соглашения об ассоциации с ЕС, товарооборот между нашими странами упал в несколько раз. За последние полтора года, благодаря договоренностям Игоря Додона и Владимира Путина, удалось добиться некоторых положительных сдвигов, и работа в этом направлении будет продолжена, заверил глава государства.

– Форум не зря называется “Новые горизонты сотрудничества”, потому что молдавские и российские бизнесмены хорошо знакомы друг с другом. Надеюсь, что это станет перезагрузкой наших экономических отношений, – добавил он.

Игорь Додон отметил, что принять участие в предстоящем форуме намерены сотни экономических агентов из Молдовы, большое желание есть и с российской стороны, в том числе – от потенциальных инвесторов.

– Очень надеюсь, что по результатам этого форума мы сможем объявить о конкретных проектах. Мы должны дать новый толчок нашим экономическим отношениям, – подчеркнул он.

Президент отметил, что необходимо сделать всё возможное для увеличения экспорта и объема прямых инвестиций в страну, отметив, что в прошлом году таковых было всего несколько десятков миллионов долларов.

– Если мы хотим создать базу для устойчивого развития, нам нужно привлекать как минимум 1 млрд долларов в год. Это задача моей команды. Это даст существенный рост и по ВВП, и по количеству рабочих мест, и так далее. Мы готовы привлекать любых инвесторов – и с Запада, и с Востока. Но я считаю, что нам нужно привлекать именно инвестиции из РФ. Для этого нужно заинтересовать и привлечь инвесторов, показать им потенциал. Для этого и проводятся подобные мероприятия, – сказал он.

Однако этого, по словам Додона, недостаточно. Для инвесторов необходимо создать нормальные межгосударственные условия, а именно чтобы подписанные между Молдовой и Россией соглашения работали. В то же время необходимо добиться снятия таможенных пошлин и ограничений на товары как молдавского, так и российского происхождения.

– Я думаю, это реально. Тем более, после того, как Молдова получила статус наблюдателя при ЕАЭС, думаю, мы добьемся существенных результатов в этом направлении, – отметил президент.

Третий момент – минимизация политических рисков. Глава государства отметил, что многие инвесторы, которые видят экономический потенциал нашей страны, сомневаются инвестировать в нашу страну именно по этой причине.

– Пока мы не минимизируем политические риски, прорыва у нас не будет – это нужно признать, – сказал президент.

Подытожив, глава государства заявил, что сделает всё возможное для того, чтобы российский бизнес “пришел в Молдову и чувствовал бы себя комфортно”.