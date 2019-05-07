Додон: Мы должны быть благодарны нашим предкам, прошедшим через огонь войны! (ВИДЕО, ФОТО)

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Сегодня вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова Сергеем Чичуком президент Молдовы Игорь Додон принял участие в открытии фотовыставки, посвященной 75-летию освобождения двух стран от фашизма. В мероприятии также участвовали представители аккредитованного в Кишиневе дипломатического корпуса, ветераны Великой Отечественной войны и активисты гражданского общества.

Выставка разделена на две секции: «Беларусь и Молдова. Дружба, скрепленная в боях» и «Беларусь партизанская» – и являет собой дань памяти жертвам войны. Глава государства приветствовал проведение такого мероприятия именно в год, когда Молдова и Беларусь отмечают годовщину освобождения от фашизма. Игорь Додон отметил, что в текущем году под патронатом Президента Республики Молдова на всей территории нашей страны проходят мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения Молдовы от нацистской оккупации.

– Мы должны быть благодарны нашим предкам, прошедшим через огонь войны, и хранить память о героизме и самопожертвовании тех, кто пал на поле боя ради того, чтобы мы сегодня могли радоваться чистому небу, – подчеркнул он.

В завершении мероприятия глава государства пригласил всех присутствующих, включая дипломатический корпус, принять участие в Марше Победы, который пройдет 9 Мая в Кишиневе.

