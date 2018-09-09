Додон: Мы будем свято беречь православную веру (ФОТО)

Додон: Мы будем свято беречь православную веру (ФОТО)

Сегодня исполняется 20 лет образованию Кагульско-Комратской епархии Молдавской митрополии, объединяющей все православные приходы юга страны. По этому случаю глава государства принял участие в праздничном богослужении в храме Святителя Николая Чудотворца в городе Басарабяска.

На мероприятии также присутствовали митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, епископ Кагульский и Комратский Анатолий, башкан Гагаузии Ирина Влах, председатель Бессарабского района Пётр Пушкарь. Игорь Додон Сердечно поздравил владыку Анатолия и всех прихожан Кагульско-Комратской епархии с этим знаменательным событием.

– Мы будем свято беречь православную веру – духовный стержень нашего народа, великое достояние, завещанное нам нашими предками, – добавил президент. 

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