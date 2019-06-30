Додон: Мы будем поддерживать Ирину Влах и дальше. За следующие 4 года она добьется новых высот для Гагаузии! (ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон приехал этим вечером в Комрат, чтобы поддержать Ирину Влах.

– Я очень рад, что, несмотря на то, что были разные попытки сорвать голосование, большинство жителей автономии сегодня все-таки вышли и проголосовали. Как они проголосовали – мы узнаем в течение нескольких часов, но самое главное – что выборы состоялись, – сказал он.

В то же время глава государства выразил уверенность в том, что жители автономии “проголосовали за продолжение тех добрых дел, которые за последние 4 года, здесь, в Гагаузии, удалось осуществить Ирине Федоровне Влах”.

– Мы ее поддерживали в течение этих 4 лет, и, я уверен, что вся наша команда, и я лично, и мои коллеги из ПСРМ, будут поддерживать Ирину Федоровну дальше, и за следующие 4 года ей удастся добиться новых результатов, новых высот для Гагаузии. Хочу заверить всех жителей автономии, что я всегда был рядом с вами, и всегда буду рядом. А сейчас ждем окончательных результатов, – подытожил он.