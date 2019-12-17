Додон: МВД не должно устраивать маски-шоу у предпринимателей

Додон: МВД не должно устраивать маски-шоу у предпринимателей

Руководство страны намерено снизить давление на предпринимателей и исключить право проведения рейдов и контроля из полномочий структур МВД. Об этом в рамках экономического форума заявил президент Игорь Додон. 

Глава государства выразил уверенность в том, что Министерство внутренних дел и полиция должны заниматься не контролем экономической деятельности, а своими непосредственными обязанностями.

– Нужно вывести экономическую полицию из подчинения МВД. МВД должно заниматься расследованием преступлений, ДТП, случаев торговли людьми, а не проводить маски-шоу у экономических агентов. Поэтому в ближайшее время президент выступит с инициативой, чтобы на законодательном уровне эти функции были исключены у МВД, – сказал он. 

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