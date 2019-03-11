Додон может созвать первое заседание нового парламента уже на следующей неделе (ФОТО)

Додон может созвать первое заседание нового парламента уже на следующей неделе (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в нашей стране после утверждения Конституционным судом РМ итогов парламентских выборов.

– В связи с этим сообщил послу, что, возможно, на следующей неделе я приму решение созвать первое заседание нового парламента, – отметил глава государства на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы. 

Также Игорь Додон и Олег Васнецов уделили особое внимание развитию двусторонних отношений, и в этом контексте рассмотрели перспективы реализации договоренностей, достигнутых президентами двух стран. Стороны с удовлетворением констатировали полноценное и своевременное выполнение соглашений по таким вопросам, как свободный транзит молдавских товаров через Украину на российский рынок, экспорт ряда товаров из РМ в РФ без уплаты таможенных пошлин с 1 января 2019 года и миграционная амнистия для граждан Молдовы, работающих в Российской Федерации.

– Выразил благодарность российской стороне за реализацию этих договоренностей, а также за передачу нашей стране 12 автомобилей КАМАЗ, которые уже распределены по городам и районам РМ. Рассчитываем на продолжение партнерства в данном вопросе с целью передачи спецтехники другим местным администрациям Молдовы, – добавил Игорь Додон. 

В завершение беседы выразил уверенность в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества Республики Молдова с Российской Федерацией по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

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