Додон может созвать первое заседание нового парламента уже на следующей неделе (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в нашей стране после утверждения Конституционным судом РМ итогов парламентских выборов.

– В связи с этим сообщил послу, что, возможно, на следующей неделе я приму решение созвать первое заседание нового парламента, – отметил глава государства на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.

Также Игорь Додон и Олег Васнецов уделили особое внимание развитию двусторонних отношений, и в этом контексте рассмотрели перспективы реализации договоренностей, достигнутых президентами двух стран. Стороны с удовлетворением констатировали полноценное и своевременное выполнение соглашений по таким вопросам, как свободный транзит молдавских товаров через Украину на российский рынок, экспорт ряда товаров из РМ в РФ без уплаты таможенных пошлин с 1 января 2019 года и миграционная амнистия для граждан Молдовы, работающих в Российской Федерации.

– Выразил благодарность российской стороне за реализацию этих договоренностей, а также за передачу нашей стране 12 автомобилей КАМАЗ, которые уже распределены по городам и районам РМ. Рассчитываем на продолжение партнерства в данном вопросе с целью передачи спецтехники другим местным администрациям Молдовы, – добавил Игорь Додон.

В завершение беседы выразил уверенность в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества Республики Молдова с Российской Федерацией по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.