Додон: Может, Санду и голоса для своих проектов будет искать у Киртоакэ и Гимпу? (ВИДЕО)

Додон: Может, Санду и голоса для своих проектов будет искать у Киртоакэ и Гимпу? (ВИДЕО)

После того, как Майя Санду нашла себе новых партнеров в лице Михая Гимпу и Дорина Киртоакэ, социалисты имеют полное право указать на них тогда, когда премьеру понадобятся голоса в парламенте для принятия нужных ей законопроектов. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках интервью для радиостанции “Свободная Европа”. 

– Сегодня мы видели, что госпожа Майя Санду нашла себе новых партнеров в лице Гимпу и Киртоакэ. Логичный вопрос: против кого она сотрудничает с этими людьми? Против социалистов. Но когда ей нужны будут голоса для ее проектов, может быть, стоит отправить ее искать эти голоса у Киртоакэ и Гимпу? 

 

 

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