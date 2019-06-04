Додон: Молдове повезло с Козаком (ВИДЕО)

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В рамках визита в Молдову вице-премьер России, спецпредставитель президента РФ Дмитрий Козак проявил очень четкую, ясную и прагматичную позицию. Об этом в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова” заявил президент Игорь Додон.

– Я скажу честно: нам очень повезло, что со стороны РФ нашими двухсторонними отношениями занимается Дмитрий Козак – очень профессиональный, чёткий, прагматичный, прямой. Он не был в Молдове с 2003 года – это 16 лет. Молдову уже знает лучше, потому что, если я не ошибаюсь, он был назначен указом Президента РФ в июле прошлого года, то есть, прошло практически 12 месяцев, и с того момента он впервые прилетел в Молдову. Конечно, он за это время очень детально изучал всё, что касается Молдовы, внутренней политики, проблем экономики и т.д. Поэтому, я считаю, что с Козаком нам повезло, – сказал Додон.

Глава государства также рассказал, что сегодня вновь виделся с российским гостем и проводил его в аэропорт.

– Мы очень детально обсудили то, что было вчера, его встречи с партиями, сегодняшний визит в Приднестровье – он там провел пару встреч. Следующая встреча у нас будет либо завтра, либо послезавтра в Санкт-Петербурге, – добавил Игорь Додон.