Додон: Молдова заинтересована в сотрудничестве с Всемирным экономическим форумом (ФОТО, ВИДЕО)

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В продолжение визита в Нью-Йорк Игорь Додон провел встречу с Президентом Всемирного экономического форума Бёрге Бренде. Глава государства подчеркнул заинтересованность Республики Молдова в сотрудничестве с этим влиятельным Форумом, выделив ряд сфер, по которым наши интересы совпадают, как-то: человеческое развитие, климатические изменения и так далее.

Кроме того, Игорь Додон подтвердил нашу готовность участвовать в различных инициативах и проектах Форума. В этом контексте молдавский лидер выразил интерес к участию в 50-м заседании Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе в январе 2020 года.

В заключение Додон подчеркнул, что наша страна заинтересована в привлечении прямых иностранных инвестиций в различные отрасли национальной экономики, такие как торговля, аграрный сектор, развитие IT и др.