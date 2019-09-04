Додон: Молдова заинтересована в сохранении и развитии неформального партнёрства ЕС, РФ и США в нашей стране (ФОТО, ВИДЕО)

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В рамках рабочего визита в Брюссель Игорь Додон встретился с председателем комиссии Европейского парламента по внешним связям Дэвидом Макаллистером. Стороны обсудили целый ряд вопросов, связанных с внутренней и внешней политикой Республики Молдова, в том числе углубление стратегического диалога с европейскими институтами с целью осуществления реформ, обязательства по которым взяла на себя наша страна.

В связи с этим Игорь Додон поблагодарил европейских партнёров за поддержку процесса мирной передачи власти и преодоления политического кризиса в начале июня.

– Подчеркнул, что приоритеты нынешней власти – это меры по стимулированию экономики, борьбе с коррупцией во всех областях и на всех уровнях, укреплению демократии и правового государства. В то же время указал на необходимость восстановления имиджа страны и эффективной имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, – отметил Додон.

Исходя из наличия консенсуса между важнейшими внешними партнёрами Республики Молдова, глава государства подчеркнул интерес нашей страны к сохранению и развитию неформального тройственного партнёрства между Европейским союзом, Российской Федерации и Соединённых Штатов в Республике Молдова. В этом же контексте Игорь Додон подтвердил намерение Администрации Президента проводить взвешенную внешнюю политику, укреплять нейтралитет Республики Молдова, а также урегулировать приднестровский конфликт политическими методами.