Додон: Молдова заинтересована в расширении сотрудничества с ЕАЭС

Додон: Молдова заинтересована в расширении сотрудничества с ЕАЭС

Республика Молдова заинтересована в расширении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС в преддверии саммита ЕАЭС, который состоится 29 мая в Нур-Султане.

– Для нас очень интересны все интеграционные процессы, которые происходят в рамках ЕАЭС. Мы – единственная страна, которая получила статус наблюдателя при этой организации, будем работать в этом направлении дальше, – сказал Додон.

По словам главы государства, товарооборот между Молдовой и странами ЕАЭС в прошлом году увеличился на 10%, а с января по март текущего года – еще на 3,5%. Президент высказался за дальнейшую активизацию сотрудничества страны с ЕАЭС, входящие в который страны ежегодно импортируют продовольствие и сельскохозяйственное сырье примерно на $30 млрд, отметив, что эта продукция – основная статья молдавского экспорта.

– На сегодня республика продает ее примерно на $1 млрд и может существенно увеличить поставки за счет ЕАЭС. Большой потенциал для сотрудничества также есть в сфере энергетики, где для членов этой организации действуют преференциальные цены, – отметил глава государства, выделив также и другие важные направления – сотрудничество по вопросам трудовой миграции, финансам и в других отраслях.

Игорь Додон также считает важным, чтобы Молдова работала с ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя и на уровне правительства, которое должны сформировать по итогам прошедших в феврале парламентских выборов. Президент добавил, что важнейшим экономическим партнером Молдовы на востоке является Россия, которая занимает первое место по объему прямых иностранных инвестиций в молдавскую экономику.
– Товарооборот между двумя странами за прошлый год вырос на 11% до $939 млн, – отметил он.
Напомним, президент примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. На полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане глава государства планирует, в том числе, обсудить с руководством РФ продление беспошлинного режима на поставки фруктов и вина, срок действия которого истекает в июне этого года.

По инициативе Игоря Додона Молдова стала первой страной, получившей статус наблюдателя при ЕАЭС. Кроме того, согласно опросам общественного мнения, большее количество молдаван выступают за интеграцию нашей страны именно в Евразийский экономический союз, а не в ЕС.

 

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