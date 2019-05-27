Додон: Молдова заинтересована в расширении сотрудничества с ЕАЭС

Республика Молдова заинтересована в расширении сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС в преддверии саммита ЕАЭС, который состоится 29 мая в Нур-Султане.

– Для нас очень интересны все интеграционные процессы, которые происходят в рамках ЕАЭС. Мы – единственная страна, которая получила статус наблюдателя при этой организации, будем работать в этом направлении дальше, – сказал Додон.

По словам главы государства, товарооборот между Молдовой и странами ЕАЭС в прошлом году увеличился на 10%, а с января по март текущего года – еще на 3,5%. Президент высказался за дальнейшую активизацию сотрудничества страны с ЕАЭС, входящие в который страны ежегодно импортируют продовольствие и сельскохозяйственное сырье примерно на $30 млрд, отметив, что эта продукция – основная статья молдавского экспорта.

– На сегодня республика продает ее примерно на $1 млрд и может существенно увеличить поставки за счет ЕАЭС. Большой потенциал для сотрудничества также есть в сфере энергетики, где для членов этой организации действуют преференциальные цены, – отметил глава государства, выделив также и другие важные направления – сотрудничество по вопросам трудовой миграции, финансам и в других отраслях.