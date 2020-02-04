Додон: Молдова заинтересована в эффективном сотрудничестве с международными финансовыми институтами для устойчивого развития национальной экономики (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел рабочую встречу с главой мониторинговой миссии Международного валютного фонда в Молдове Рубеном Атояном и постоянным представителем МВФ в нашей стране Владимиром Тулиным.

Стороны провели обмен мнениями по вопросу выполнения молдавскими властями Программы сотрудничества с МВФ, выразив оптимизм по поводу ее успешного завершения 20 марта этого года. Кроме того, были обсуждены возможности начала новой программы с МВФ.

– Подчеркнул интерес нашей страны к эффективному сотрудничеству с международными финансовыми институтами с целью обеспечения устойчивого развития национальной экономики. Выразил твердую решимость нынешней власти продолжать имплементацию реформ на благо граждан Республики Молдова, – отметил Игорь Додон.