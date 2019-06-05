Додон: Молдова заинтересована в более активной работе в рамках СНГ и ЕАЭС (ВИДЕО, ФОТО)

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В рамках начавшегося рабочего визита в Санкт-Петербург Игорь Додон провел встречу с Генеральным секретарем, руководителем Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ Дмитрием Кобицким. Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Республикой Молдова и СНГ и пришли к единому мнению о необходимости укрепления партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

– Подчеркнул заинтересованность нашей страны в более активной работе в рамках Содружества, а также Евразийского экономического союза, где Молдова получила статус наблюдателя в 2018 году. Вместе с тем, с сожалением констатировал недостаточное взаимодействие Республики Молдова и Межпарламентской Ассамблеи СНГ ввиду нежелания руководства Парламента РМ предыдущего созыва участвовать в деятельности органов СНГ, – отметил он.

В данной связи глава государства выразил надежду на урегулирование этой проблемы в случае формирования парламентского большинства и нового правительства Молдовы с участием представителей Партии социалистов, которая поддерживает курс президента на восстановление полноценного партнёрства со странами СНГ. По словам Игоря Додона, по этой причине председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, которая должна была сегодня прибыть в Санкт-Петербург, осталась в Кишиневе для продолжения переговоров по возможному формированию парламентского большинства.

В рамках встречи глава государства рассказал также о сути президентской стратегии продвижения сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом на основе соблюдения национальных интересов Республики Молдова.

