Додон: Молдова стремится сохранить взаимовыгодные партнерские отношения со всеми странами, исходя из объективных национальных интересов

Президент Молдовы Игорь Додон принял делегацию Сената Польской Республики во главе с маршалом (председателем) Станиславом Карчевским, который находится в Республике Молдова с официальным визитом.

Глава государства отметил динамично развивающиеся торгово-экономические отношения между нашими странами. В частности, Польша стабильно находится в первом десятке крупнейших торговых партнеров Республики Молдова. Экспорт молдавских товаров в эту страну в 2017 году вырос на 40% по сравнению с 2016 годом, а объем импорта за этот же период увеличился на 25%, подчеркнул он.

Кроме этого, Игорь Додон дал высокую оценку деятельности польской общины, которая всегда играла важную роль в социальной, экономической и культурной жизни Молдовы.

В то же время в контексте дискуссии на тему внутренней и внешней политики Республики Молдова он разъяснил польским гостям позицию администрации президента, которая основывается на двух фундаментальных принципах.

– Первый: соблюдение нейтрального статуса Молдовы с отказом от участия в военных блоках и от иностранного военного присутствия. Второй принцип: достижение баланса во внешней политике между Востоком и Западом. Особо подчеркнул, что Республика Молдова стремится сохранить взаимовыгодные партнерские отношения со всеми странами, исходя из объективных национальных интересов, – написал президент по итогам проведенной встречи.