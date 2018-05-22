Додон: Молдова станет платформой для продвижения семейных ценностей между Востоком и Западом

Вместе с президентом Всемирного конгресса семей Брайаном Брауном глава государства провел брифинг для прессы по поводу Всемирного конгресса семей, который состоится в Кишиневе в сентябре этого года.

Игорь Додон отметил, что то, что нам удалось добиться права на проведение этого фестиваля в Кишиневе – очень важное событие для Молдовы. В данной связи он поблагодарил Брайна Брауна за оказанную нашей стране высокую честь.

– В настоящее время ведется подготовка к организации Всемирного конгресса семьи в период с 14 по 16 сентября. У нас есть предварительное согласие на участие представителей более 50 стран, в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также, согласно последней информации, премьер-министра Ватикана. Таким образом, Республика Молдова станет платформой для дискуссий и продвижения семейных ценностей между Востоком и Западом. Будут как православные верующие, так и католики. Для нас всех, как на Востоке, так и на Западе, и для меня лично, сохранение семейных ценностей – одна из главных целей, – подчеркнул президент.

Глава государства также проинформировал о том, что в контексте сентябрьского мероприятия он получил официальное приглашение посетить с рабочим визитом США в период с 1 по 9 июля текущего года.

– Я принял это приглашение. В рамках визита состоятся встречи и дискуссии по поводу сохранения традиционных ценностей. Также надеюсь, что состоятся встречи с властями США, – сказал он, отметив, что дополнительная информация будет сообщена ближе к визиту.