Додон: Молдова рискует стать территорией без населения

За годы независимости Молдовы мы потеряли треть населения нашей страны, а исход граждан – проблема №1, с которой сталкивается республика на этом этапе. Об этом в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа” заявил президент страны Игорь Додон. Глава государства отметил, что решать эту проблему придется еще много лет.

– Все остальные проблемы – коррупция, внешняя политика, геополитическая борьба, разделенное общество – ведут к этой, главной проблеме – исходу населения. Поэтому целью №1 всех чиновников, руководителей страны, должно быть решение этой проблемы, – уверен президент.

Глава государства считает, что главной причиной, почему молодые люди навсегда уезжают из страны, является то, что они потеряли доверие к тому, что происходит в Молдове, и не видят своего будущего в этой стране. Привел президент и наглядные цифры: в этом году в первый класс пойдут не более 27 тысяч молдавских детей, в то время как десятилетие назад эта цифра была на 60-70% больше.

– Если мы не изменим сложившуюся ситуацию, если мы не остановим массовый исход молодежи, если мы не дадим им надежду, что у Молдовы есть будущее и что они могут остаться здесь, через 10-15 лет это будет территория без населения. Эта проблема очень сильно меня волнует, – отметил Игорь Додон.

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