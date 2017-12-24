Додон: Молдова получит статус наблюдателя при ЕАЭС в ближайшие месяцы (ВИДЕО)

Глава государства заверил в том, что сотрудничество нашей республики с Евразийским экономическим союзом будет развиваться и крепнуть.

Вы знаете, что в этом году мы сделали первые шаги для начала работы с ЕАЭС. Мы подписали в начале апреля меморандум о сотрудничестве и в этом году состоялись уже два заседания профильных комиссий в Кишиневе, на которых присутствовали специалисты ЕЭК, обсуждались технические детали сотрудничества. И мы подали заявку, чтобы получить статус наблюдателя. Мы были первой страной в этом смысле, после нас этого захотели многие другие страны, – рассказал Игорь Додон.

Глава государства отметил, что де-факто Молдова уже приняла статус наблюдателя при ЕАЭС, но его нужно еще юридически оформить. Следующий этап – это получение статуса наблюдателя.

Думаю, что это произойдет в ближайшие месяцы, так как статус председателя в ЕАЭС в следующем году переходит к России. Меня уже пригласили на заседание президентов стран ЕАЭС в следующем году, также я побывал на двух таких заседаниях в этом, – добавил он.

Глава государства также считает, что “далее мы должны более внимательно изучить стандарты ЕАЭС, чтобы наши товары легче поступали на рынки этих стран, потому что спрос в них огромный. Они импортируют гораздо больше, чем мы можем производить, но из других государств”.

Что касается непосредственно членства в ЕАЭС, то обязательно нужно провести по этому поводу референдум, и это вопрос не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Но то, что мы будем углублять сотрудничество с ЕАЭС – это реально, – заключил Игорь Додон.