Додон: Молдова не забудет жестов доброй воли наших зарубежных друзей, протянувших нам руку помощи в этот сложный период

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В это трудное время, когда все страны застигнуты врасплох, а идеальных инструментов борьбы с пандемией не существует, люди делают основную ставку на взаимную поддержку. Каждое государство, каждый народ ожидает помощи и решений от соседей, от партнеров, от тех, у кого больше опыта в борьбе с эпидемиями. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон.

Глава государства убежден, что совместными усилиями медицины, науки и дипломатии удастся успешно преодолеть кризис, вызванный пандемией.

– Руководство Республики Молдова выполнило все рекомендации Всемирной организации здравоохранения, и в настоящее время мы удерживаем эпидемическую ситуацию в стране на относительно низком показателе. Но мы знаем, что борьба только начинается и нам понадобится много терпения, сил, единства и местных решений тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. В создавшейся ситуации я выражаю признательность всем нашим друзьям за рубежом, которые, сами борясь с пандемией, не забыли о Молдове и протянули нам руку помощи. Молдавский народ не забудет жестов доброй воли Китая, России, Швейцарии, Соединённых Штатов, Европейского союза, каждой страны, передавшей нам медикаменты, маски, тесты, отличное оборудование, оказавшей экспертную помощь или просто выразившей слова поддержки, – отметил он.

Президент также добавил, что “мы видим, как на фоне пандемии возобновился позитивный диалог между разными странами. А тот факт, что лидеры США, Китая и Российской Федерации обмениваются гуманитарной помощью и дружески общаются друг с другом, дает нам надежду на то, что после этой пандемии мир больше не будет разделенным, а наоборот, станет более сплоченным и дружелюбным”.

– И пусть Молдова тоже выйдет из этого сурового испытания более устойчивой, единой и дружественной, особенно внутри страны, – подытожил он.

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