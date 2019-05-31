Додон: Молдова не выживет без тесного взаимодействия с Россией (ФОТО, ВИДЕО)

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В завершение рабочего визита в Республику Башкортостан президент Молдовы Игорь Додон принял участие в Форуме делового сотрудничества «Республика Молдова – регионы России». Мероприятие организовано Молдо-российским экономическим советом, общественной организацией «Деловая Россия» и администрацией главы Республики Башкортостан.

Глава государства приветствовал участников и гостей форума и пожелал им плодотворной деятельности и взаимовыгодного сотрудничества. Игорь Додон подчеркнул особую важность мероприятия с точки зрения укрепления торгово-экономических связей между нашими странами, в том числе на уровне регионов.

– Отметил стратегический характер двусторонних отношений в экономической, культурной, гуманитарной и духовной сферах. Считаю также, что Республика Молдова, как государство, не выживет без тесного взаимодействия с Россией, поэтому диалогу с российскими партнерами уделяется приоритетное внимание, – отметил президент.

Игорь Додон рассказал участникам форума о том, что Российская Федерация остается лидером по объему прямых инвестиций в Молдову: по итогам 2017 года этот показатель достиг 800 млн. долларов, или 24% от общего объема. В нашей стране действуют более 900 предприятий с российским капиталом. Кроме того, в 2018 году товарооборот между Молдовой и Россией составил 939 млн. долларов, или 11% общего объема. Однако молдавский экспорт в РФ составляет лишь 219 млн. Преимущественно это товары агропромышленного комплекса.

– В связи с этим Республика Молдова объективно заинтересована в увеличении поставок своей продукции на российский рынок и будет прилагать все усилия для укрепления стратегического партнерства с Россией. С этой целью пригласил представителей бизнес-сообщества Башкортостана принять участие во втором Молдо-российском экономическом форуме, который пройдет в сентябре в Кишиневе. Уверен, что планируемое мероприятие позволит привлечь российских инвесторов в молдавскую экономику, – подытожил он.