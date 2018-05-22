Додон: Молдова может стать связующим мостом между ЕС и ЕАЭС

Президент встретился сегодня с главой делегации Европейского союза в Республике Молдова Петером Михалко.

В ходе диалога был затронут ряд актуальных вопросов внутренней и внешней политики страны, в том числе отношений с Европейским союзом в контексте получения Молдовой статуса наблюдателя в рамках Евразийского союза.

– Напомнил, что полученный статус не противоречит положениям Соглашения об ассоциации с ЕС. Новый статус обеспечивает Молдове площадку для ведения дискуссий с другими партнерами, а также возможность узнать подробности об ЕАЭС, который является для нас огромным рынком сбыта и представляет интерес с экономической точки зрения. Отметил, что в будущем не исключено превращение Молдовы в связующий мост между ЕС и ЕАЭС, от чего в выигрыше окажутся обе стороны, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Говоря о прошедших местных выборах, Игорь Додон оценил тот факт, что в Кишиневе до сих пор в значительной мере выборы проходили без использования геополитических лозунгов, но при этом выразил озабоченность в связи с тем, что ко второму туру некоторые кандидаты вновь пытаются использовать геополитические аргументы и геополитическое противостояние, что подтверждает отсутствие у них реальных решений для Кишинева.

– На мой взгляд, нам необходимо избегать геополитических обсуждений во время предвыборной кампании. Люди в Кишиневе должны видеть профессиональные навыки и умения кандидатов, а также предлагаемые ими реальные решения, – подчеркнул он.

В заключение глава государства отметил заинтересованность в эффективном сотрудничестве с ЕС, напомнив о необходимости для Молдовы придерживаться взвешенной внешней политики и строить конструктивные отношения как с Востоком, так и с Западом.