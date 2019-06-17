Додон: Молдова может стать примером для сотрудничества между большими политическими “игроками” и в других регионах (ВИДЕО)

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Демократы не думали, что будет такая четкая и ясная общая позиция и Запада, и Востока в отношении новой власти в Молдове. Об этом в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова” заявил президент страны Игорь Додон.

– Нужно сказать честно, что впервые в нашем регионе, с учётом большой геополитической борьбы, которая сейчас есть между Россией и Западом, у них была чёткая, ясная и одинаковая позиция. И это, кстати, очень хорошо. Это может стать примером для сотрудничества между большими политическими “игроками” и в других регионах. Но, я думаю, что для них это тоже первый такой интересный опыт, потому что Плахотнюк и Демпартия на этом играла всё это время, нужно признать, эту игру разводила, что один пророссийский, другой проевропейский, прорумыны и так далее, – сказал он.

Глава государства полагает, что Владимир Плахотнюк был уверен, что “так называемая пророссийская Партия социалистов никогда не найдет общий язык с проевропейским блоком “АКУМ”, и на этом “была вся стратегия”.

– Но то, что они смогли договориться – я считаю, что это очень хорошо для Молдовы. Дай Бог, чтоб этот союз продлился как можно дольше, – сказал глава государства.