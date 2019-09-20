Додон: Молдова может быть активным участником проекта Большой Европы – от Лиссабона до Владивостока (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства является сторонником Большой Европы – от Лиссабона до Владивостока. Игорь Додон считает, что Молдова должна в этом сыграть свою положительную роль. Об этом он заявил на пленарном заседании МРЭФ-2019.

– Очень важный вопрос, который мы себе задаём внутри страны, я себе задаю, как президент, может быть, этот вопрос и к нашим внешним партнёрам: а хватит ли нам политической мудрости удержать этот баланс, не остановиться только на том, что мы смогли скинуть криминальный олигархический режим? Сможем ли мы сохранить внутриполитический консенсус и внешнеполитическую поддержку – и Запада, и Востока – для того, чтобы двигаться дальше. Или мы остановимся на том, что скинули тот режим и дальше каждый пойдёт опять по своему направлению?

Я очень надеюсь и сделаю всё возможное, чтобы внутриполитический консенсус сохранился. Тяжело, непросто, но я хочу, чтобы этот месседж услышали и наши внутренние партнёры, и реальный сектор экономики, и наши внешние партнёры. Мы обязаны сохранить этот консенсус и обязаны стать той площадкой, где Запад и Восток увидит мостик, пока что хрупкий, пока что очень непростой, пока что непонятно, что будет дальше, но если мы его сохраним, а я уверен, что мы должны его сохранить, тогда Молдова может стать примером для многих других стран, – сказал он.