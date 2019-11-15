Додон: Молдова – это не социальные сети, не Facebook. Министры должны общаться с людьми как минимум раз в неделю (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня утром в Доме Правительства глава государства провел встречу с премьер-министром и новыми министрами. Игорь Додон поздравил их с назначением на высокие ответственные посты, пожелав успехов на благо народа Республики Молдова.

– Подчеркнул, что это правительство – первое за 20 лет, которое создано без парламентского большинства, и первый с 2001 года кабинет, получивший рекордное число голосов депутатов парламента. Сейчас не создано парламентское большинство, но есть социально-экономическая платформа. Вчера я обнародовал дорожную карту и попросил министров изучить ее и как можно скорее выступить с конкретными предложениями. Есть несколько вопросов, нуждающихся в срочном обсуждении, и я предложил вынести их на заседание Высшего совета безопасности на следующей неделе. Это реформа юстиции, подготовка к отопительному сезону и поставки природного газа, безопасность граждан и уровень преступности. Люди ожидают результатов, в связи с чем внимание правительства и министров должно быть направлено на граждан. Молдова – это не социальные сети, не Facebook. Министры должны общаться с людьми как минимум раз в неделю, – заявил Игорь Додон.

В то же время глава государства призвал членов нового кабинета не обращать внимания на политические нападки со стороны тех, кто оставили свои посты. Новые министры не ангажированы политически, они профессионалы и должны делом, а не словом доказать, что они лучше, отметил он.

В заключение Додон заверил министров в том, что администрация президента и депутаты, проголосовавшие за вотум доверия, окажут им необходимую поддержку для эффективной работы.