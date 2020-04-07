Додон: Молдова готова преодолеть пик пандемии коронавируса (ВИДЕО)

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Скорее всего, сегодня в Молдове начнет реализовываться четвертый сценарий, который предусматривает, что число инфицированных коронавирусом в нашей стране превысит 1000. Об этом по итогам заседания Высшего совета безопасности заявил Игорь Додон. Президент отметил, что на трех уже прошедших этапах – до 100 человек, до 500 человек и до 1000 человек с COVID-19 – власти действовали в строгом соответствии с рекомендациями ВОЗ, и, по мнению, экспертов, все принятые меры были верными.

– Мы понимаем, что, как только мы войдем в четвертый сценарий, мы вступим в зону пика этого кризиса. Для того, чтобы преодолеть это, нам нужны медикаменты, врачи, медицинское оборудование и больницы, – сказал он.

Больницы

В продолжение темы Игорь Додон рассказал, что на этом этапе в борьбе с коронавирусом в Молдове задействованы 27 больниц: как национальные, так и региональные и районные. Также в Кишиневе был создан “Центр COVID-19” для приема пациентов с подозрением на инфекцию. Президент не исключил, что в случае необходимости будет открыт еще ряд триажных центров.

Медицинские работники

Глава государства также рассказал, что в настоящее время в государственной медицинской системе страны работают 12537 врачей, а в частном секторе – еще 1869. Всего речь идет о более чем 14 тысячах врачей, которые могут быть задействованы в борьбе с коронавирусом. Число медицинских ассистентов составляет 22955 в государственном секторе и 1522 – в частном. Количество медсестер превышает 10 тысяч.

– Если суммировать, речь идет о почти 50 тысячах человек, которые уже задействованы или будут задействованы в борьбе с этим кризисом. У нас достаточно персонала, чтобы справиться с тем пиком, который предстоит пройти, – сказал президент.

Игорь Додон отметил, что безопасность медицинских работников и их обеспечение всеми необходимыми условиями для работы – приоритеты руководства страны, а потому были приняты решения о поощрении их труда, массовом тестировании тех, кто находится на “передовой”, и так далее. Врачи, в том числе семейные в сельской местности, прошли онлайн обучение по этому вопросу.

Медикаменты и оборудование

Глава государства также рассказал, что проблем с лекарствами на данный момент в Республике Молдова нет. Из Румынии и из Украины импортируются необходимые медикаменты, предусмотренные Протоколом о лечении коронавируса.

В то же время, отметил он, благодаря поддержке внешних партнеров, те, кто находятся на передовой борьбы с коронавирусом, обеспечены защитными масками и экранами, костюмами и прочим необходимым. Кроме того, внутри страны уже было произведено около 70 тысяч защитных костюмов, несколько сотен тысяч масок, 20 тысяч защитных экранов. Хватает и дезинфектантов. В ближайшие дни власти ждут гуманитарную помощь с партией масок, костюмов и так далее от Китая и из Турции.

Для тяжелых случаев заболевания только в государственных учреждениях есть более 500 аппаратов ИВЛ. Сотнями единиц располагают и частные учреждения, отметил Игорь Додон.

Таким образом, подводя итог, глава государства заверил, что Молдова располагает всем необходимым для того, чтобы преодолеть пик пандемии коронавируса в нашей стране.

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