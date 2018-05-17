Додон: Молдова должна стать мостом между Европой и ЕАЭС

В интервью российским «Известиям» глава государства рассказал, какие ожидания связывает с получением Молдовой статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе.

Так, он напомнил, что в апреле прошлого года по его инициативе с ЕАЭС был подписан меморандум о сотрудничестве. Это, по словам Додона, стало первым шагом на этом пути.

– За этот период уже удалось провести два заседания рабочих групп по разным вопросам агропромышленного комплекса и не только. Нас, конечно, очень интересует дальнейшее сотрудничество с этим новым, очень интересным экономическим проектом на просторах СНГ. Я думаю, что в этом году мы проведем еще несколько крупных совместных мероприятий. Главная задача — побольше узнать о механизмах функционирования ЕАЭС, чтобы наши товары могли легче попадать на рынки этих стран. В перспективе нас интересуют три вопроса: торговля, энергоресурсы и миграционная политика. Последнее — из-за того, что существенное число молдавских граждан работают в странах ЕАЭС, – сказал он.

Вместе с тем глава государства выразил уверенность в том, что статус наблюдателя при ЕАЭС станет очень большим стимулом, в том числе, и для европейских инвесторов, прийти в Молдову.

– Потому что страна в данных условиях должна сыграть роль моста между Европой и ЕАЭС. И то, что именно Молдова первой получила статус наблюдателя при союзе, крайне важно, – добавил президент. В данной связи он еще раз поблагодарил лидеров стран союза, и в первую очередь Владимира Путина, которые поддержали намерение Молдовы.

Напомним, статус наблюдателя при ЕАЭС был присвоен Молдове по результатам заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло а Сочи 14 мая.