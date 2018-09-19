Додон: Молдова должна дружить со всеми (ВИДЕО)

Глава государства прокомментировал заявление Демократической партии о том, что она намерена стать партией “за Молдову”.

В частности, Игорь Додон напомнил, что с 2009 года в Молдове были проевропейские партии, в числе которых – и ДПМ. Как и остальные, демократы били себя кулаком в грудь, произнося проевропейские лозунги, повесили флаги ЕС на все учреждения, а себе на пиджаки – значки с изображением знамени Европейского союза.

– После 9 лет, когда доверие населения Молдовы в европейский вектор развития упало с 73% до 35-40%, в зависимости от опроса, но упало значительно, некоторые из этих лидеров в контексте предвыборной кампании, которая должна состояться через 5-6 месяцев, пытаются изменить мэсседж, чтобы убедить избирателей. Но я думаю, что граждане Молдовы очень хорошо понимают, кто был у власти эти 9 лет все вместе, начиная с Филата, который был с Майей Санду, демократы,Лупу, Плахотнюк, Гимпу – все, абсолютно все были вместе. И сейчас они пытаются изменить мэсседж. Одни выходят на протесты, показывают, что они не с правительством, хотя они были партнерами с Демпартией все эти годы. Другие пытаются сменить мэсседж и показать, что они промолдавские, – заметил президент.

Глава государства в очередной раз подчеркнул: у Молдовы должны быть хорошие отношения со всеми. Мы должны дружить и с Европой, и с Российской Федерацией, и с нашими соседями – Украиной и Румынией.

– Поэтому мэсседж “за Молдову” я ввел в прошлом году на одной из дискуссий с послами. Я заявил, что в качестве президента Молдовы буду продвигать равновесие в том, что касается внешней политики. Что хорошее мы сможем взять в Европе – образование, юстицию, медицинские услуги и применить у нас. Что хорошее – в России, например, у них тоже хороша медицина, рынок сбыта, куда мы можем экспортировать нашу сельхозпродукцию. Это моя позиция – хорошие отношения и с одними, и с другими. Категорически нельзя быть друзьями с европейцами против русских или с русскими против европейцев или американцев. Но, к сожалению, последние 9 лет именно так и было, – добавил глава государства.