Додон: Молдова будет максимально эффективно использовать статус наблюдателя при ЕАЭС (ВИДЕО)

Глава государства принял участие в расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета в новом статусе – президента страны-наблюдателя при ЕАЭС.

Приветствуя своих коллег, Игорь Додон в первую очередь поздравил их с прошедшим Днем Победы.

– Это общий праздник, общая победа наших народов. Так было, есть и будет, – сказал он.

Далее глава государства отметил, что сегодня важный день и историческое событие.

– Республика Молдова получила официальный статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. К более активному участию в интеграционных процессах на просторах СНГ граждане Молдовы стремились давно. В течение последних лет были собраны сотни тысяч подписей – сначала за интеграцию в Таможенный союз, потом – в ЕАЭС. Были проведены региональные референдумы, например, в Гагаузии. Был поставлен вопрос о проведении национального референдума несколько лет назад. Хочу поблагодарить от имени молдавских граждан всех членов Высшего евразийского экономического совета за поддержку Республики Молдова в ее стремлении развивать и укреплять экономические связи со странами-членами ЕАЭС. Уверен, что статус наблюдателя позволит нам успешно решать многие вопросы в области сотрудничества, взаимной торговли, сельского хозяйства, промышленности, информационных технологий, цифровой экономики и других областях, – подчеркнул президент.

Игорь Додон отметил: намерение активизировать экономическое взаимодействие со странами ЕАЭС вызвано, в первую очередь, тем, что в последнее время наблюдалось ослабление экономических связей Молдовы со странами, создавшими ЕАЭС, с которыми еще недавно, по историческим меркам, у нас было общее экономическое пространство. Так, в течение 2013-2016 годов экспорт из Молдовы в страны ЕАЭС упал более чем в 2 раза, а импорт – более, чем в 1,6 раза. И это было связано не только со снижением товарооборота с РФ. К сожалению, неустойчивой была торговля Молдовы и с другими странами-членами ЕАЭС. Годы роста объемов взаимной торговли сменялись годами снижения. В 2017 году произошло некоторое оживление торговли Молдовы со странами ЕАЭС, в основном, с РФ и Республикой Беларусь, и мы оцениваем это очень позитивно, добавил глава государства.

– В прошлом году мы направили заявление на получение статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС, и начали активно реализовывать повестку сотрудничества со странами Евразийского экономического союза. В апреле 2017 года в Кишиневе мы подписали Меморандум о сотрудничестве между Республикой Молдова и Евразийской экономической комиссией, и уже провели два заседания совместной рабочей группы. Молдова стремится развивать экономическое сотрудничество со всеми странами мира. При этом мы хорошо понимаем, что устойчивое развитие нашей экономики невозможно без углубления экономического взаимодействия с нашими традиционными восточными партнерами. Мы уверены, что в нынешних реалиях только диалог, взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Западом и Востоком, взвешенная внешняя политика смогут обеспечить стабильное развитие и сохранение государственности Республики Молдова. Мы будем исходить из своих национальных интересов, а не следовать чужим интересам и играть в геополитические войны. А национальный интерес РМ, который поддерживается подавляющим большинством наших граждан, – это сотрудничество с нашими традиционными партнерами в рамках СНГ и ЕАЭС. Хочу заверить членов Высшего евразийского экономического совета, что Молдова будет максимально эффективно использовать статус наблюдателя для того, чтобы вывести взаимное сотрудничество в разных сферах экономики на качественно новый уровень, – заявил он.

В заключение он пожелал всем взаимовыгодных экономических, политических, динамических отношений, а Владимиру Путину – успешного проведения Чемпионата мира по футболу. Напомним, сегодня по просьбе Додона и по предложению Путина Молдова стала наблюдателем при ЕАЭС.