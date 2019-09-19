Додон: Молдавско-российский экономический форум должен стать важной площадкой для сближения экономических агентов двух стран (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с губернатором Омской области Александром Бурковым, который прибыл в Кишинев для участия в Молдавско-российском экономическом форуме. Глава государства приветствовал почетного гостя на молдавской земле, выразив удовлетворение большим интересом со стороны руководителей российских регионов к форуму и в целом к расширению сотрудничества с молдавскими партнерами.

Александр Бурков констатировал рост товарооборота между Омской областью и Республикой Молдова, добавив, что экономические агенты из его региона проявляют интерес к углублению сотрудничества. В частности, омские партнеры готовы поставлять оборудование для переработки аграрной продукции, а взамен хотят увеличить импорт молдавских фруктов, овощей и вина. Кроме того, Омская область готова оказать нашей стране содействие в гуманитарной, культурной, образовательной и научно-технической сфере.

– Отметил, что Молдова проходит важный этап восстановления государственных демократических институтов и «перезагрузки» стратегических отношений с Российской Федерацией, которые предусматривают, помимо прочего, укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей с российскими регионами. В этом смысле открывающийся форум должен стать важной площадкой для сближения экономических агентов двух стран, – подчеркнул Игорь Додон на своей странице в соцсети.