Додон: Молдавский народ никогда не переставал сохранять свою самобытность, молдавский язык и память о государственности

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Президент Молдовы выступил на официальной церемонии по случаю 660-летия основания независимого Молдавского государства.

Церемония проходит в Большом зале президентуры, где была принята Декларация о независимости нашей страны. Игорь Додон подчеркнул, что это место является важным символом современной государственности РМ.

⁃ Здесь были приняты и подписаны акты об образовании Республики Молдова, утверждены ее флаг и герб, возобновлена ее преемственность как суверенного, независимого государства, которое может творить свою собственную судьбу, – сказал он.

По словам Додона, становление молдавской государственности, состоявшееся 660 лет назад, демонстрирует, что стремление молдаван иметь собственное государство уходит далеко в прошлое – на более чем половину тысячелетия назад. В данной связи президент представил краткий обзор некоторых решающих моментов нашей истории, которые очень убедительно иллюстрируют, что Молдова всегда утверждалась как целостное, зрелое, достойное и сильное государство.

⁃ Молдавский народ никогда не переставал сохранять свой аутентичный характер, свою самобытность, молдавский язык, память о своей государственности. Сегодня Республика Молдова – это страна, которая обеспечивает непрерывность молдавской государственности согласно внутриполитическим процессам и в соответствии с международными документами, – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что, размышляя о нашей средневековой и современной истории, мы понимаем, что за последние столетия из-за внутренних и внешних обстоятельств Молдова перенесла тяжелые территориальные ампутации, а в определенный момент – в середине XIX века – самоликвидировалась.

⁃ Не считаясь с собой, Молдова отдала другим странам и народам тысячи, десятки тысяч талантливых людей в различных областях. Тем не менее, неиссякаемый талант нашего народа стал источником рождения выдающихся людей, которые на протяжении XIX и XX веков внесли значимый вклад в консолидацию молдавской культуры, развитие науки, искусства, национальной и мировой литературы. Сегодня особенно важно, чтобы мы: государственные деятели, ученые, деятели культуры, – все граждане знали историю молдавской государственности, изучали ее драматичные и прекрасные страницы. Вот почему мы решили, что этот зал, который нам так дорог, получит особое название, которое подчеркнет его роль в преемственности молдавской государственности. Это название мы будем дополнительно обсуждать с широким кругом экспертов. Я бы хотел, чтобы здесь была устроена галерея с фотокопиями основных учредительных документов страны, с портретами великих людей, которые на протяжении веков способствовали укреплению молдавской государственности, – подчеркнул Додон.

Президент предложил также установить, наконец, в Кишиневе величественный памятник господарю и ученому Дмитрию Кантемиру – выдающейся личности Молдовы, Румынии, России, Турции.

⁃ Верю, что придет время, когда и мы, как это сделали французы и русские, учредим праздник национального примирения; поймем, что, независимо от наших политических, идеологических взглядов, у всех нас одна Родина, одна страна – Молдова, – заключил он.