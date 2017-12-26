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Додон: Молдавская экономика не сможет развиваться без всестороннего сотрудничества с Россией

Додон: Молдавская экономика не сможет развиваться без всестороннего сотрудничества с Россией

В ходе визита в Москву Игорь Додон встретился со своим старым другом, экс-министром экономического развития, руководителем самого передового и успешного банка России – Сбербанка – Германом Грефом.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся экономического сотрудничества между нашими странами как на межгосударственном, так и на межрегиональном уровне. Отметили наличие большого потенциала для российских инвестиций в молдавскую экономику. В рамках беседы Игорь Додон пригласил Германа Грефа выступить с публичными лекциями в Молдове.

Молдова и Россия тесно связаны друг с другом исторически, экономически и политически. Молдавская экономика не может развиваться без всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией, – подчеркнул президент. 

 

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