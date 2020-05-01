Додон: Молдаване – мудрый народ. Они понимают, кто занимается подстрекательством, а кто рядом с людьми (ВИДЕО)

Додон: Молдаване – мудрый народ. Они понимают, кто занимается подстрекательством, а кто рядом с людьми (ВИДЕО)

Президентские выборы состоятся в этом году. Игорь Додон не видит никаких предпосылок для того, чтобы отменить голосование или перенести его на следующий год. Об этом он заявил в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”. 

– Они состоятся при существующей системе – это прямые выборы президента – в период с 23 октября по 23 ноября. Я думаю, что парламент на каком-то этапе примет решение и назначит дату голосования, – сказал он.

Глава государства, однако, отметил, что самое важное сейчас – выйти из той ситуации, в которой оказалась Молдова в результате пандемии коронавируса.

– Давайте справимся с экономическим кризисом, потом мы нашу позицию обозначим, но я уверен, что народ примет решение. Молдавский народ – мудрый, и разбирается, кто занимается подстрекательством, кто пытается дестабилизировать, а кто справляется с ситуацией в период пандемии, с кризисной ситуацией и находится рядом с людьми, – подчеркнул он. 

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