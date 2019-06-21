Додон: Моя задача – удержать хрупкое равновесие, которое установилось в нашей стране (ВИДЕО)

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В рамках встречи с Александром Лукашенко президент Молдовы Игорь Додон вкратце рассказал о событиях, происходящих в нашей стране в последние дни. Глава государства отметил, что это был непростой период, и ему пришлось взять на себя основные риски.

Игорь Додон подчеркнул, что нашу страну поддержали самые разные внешние партнеры.

– Думаю, что в этом регионе нет таких примеров, где и Россия, и Соединенные Штаты, и Европейский союз имеют единую позицию. Конечно, моя задача – удержать это хрупкое равновесие. Мы получили этот шанс. Может быть, он дается Молдове один раз, и мы обязательно должны его использовать, – сказал он.

Игорь Додон пригласил Александра Лукашенко посетить Молдову осенью, ко времени сбора винограда.

– В Молдове вас очень любят, ждут. Вы мне обещали, что мы соберем виноград в этом году. Ситуация у нас стабилизируется в ближайшие, думаю, месяц-полтора. И очень надеюсь, что осенью мы вас увидим в гостях в Республике Молдова, – сказал Игорь Додон.

Президент Молдовы добавил, что с удовольствием откликнулся на предложение приехать в Минск на открытие II Европейских игр, несмотря на сложную ситуацию в нашей стране.

– Это важное событие для вас лично и вашей страны. Я решил все-таки приехать, чтобы быть рядом с вами. Друзья обычно рядом друг с другом – и в беде, и в радости, – подчеркнул Игорь Додон.