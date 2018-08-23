Додон: Моя цель – снятие всех ограничений на поставки молдавской продукции в Россию

С момента вступления Игоря Додона в должность главы государства ему удалось решить многие проблемы в отношениях Молдовы и России. В первую очередь это касается экспорта – рост поставок молдавской сельскохозяйственной продукции в РФ за последние полтора года впечатляет. Молдова вошла в топ-10 стран-экспортеров яблок, впервые в истории страны отправив в Россию 215 тонн этого вида фруктов.

Об этом в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа” заявил сам президент страны. Игорь Додон отметил, что продолжает работу в этом направлении для полного снятия эмбарго на молдавскую продукцию.

– Моя цель – снятие всех ограничений для молдавских производителей, которые хотят экспортировать товары в РФ. Мы должны добиться отмены эмбарго и таможенных пошлин на молдавскую продукцию, – сказал глава государства.

Игорь Додон напомнил, что собирается совершить официальный визит в Российскую Федерацию в конце октября, в рамках которого он встретится с Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, и этот вопрос. Глава государства выразил надежду на то, что и в этом направлении удастся добиться прогресса.

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