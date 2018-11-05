Додон: Мои политические оппоненты боятся участия президента в избирательной гонке (ВИДЕО)

Избирательные списки будут сформированы не позднее 24 января 2019 года. До тех пор глава государства сможет принять решение по этому поводу. Об этом Игорь Додон заявил в рамках пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, почему некоторые его политические оппоненты говорят, что президент не вправе участвовать в предстоящих выборах.

– Мои политические оппоненты, которые боятся участия президента в этой избирательной кампании, выдают свои эмоции. С одной стороны, они говорят, что они очень сильные и никого не боятся, с другой стороны они хотят создать препятствия президенту, которых не было никогда за 27 лет. Посмотрим, как поступят мои оппоненты, но мы оставляем за собой право участвовать в этой избирательной кампании, – сказал он.

Напомним, парламентские выборы пройдут в Молдове 24 февраля 2019 года.