Додон: Модернизация инфраструктуры и повышение уровня социальной защиты граждан по всей стране – наши приоритеты (ВИДЕО, ФОТО)

Додон: Модернизация инфраструктуры и повышение уровня социальной защиты граждан по всей стране – наши приоритеты (ВИДЕО, ФОТО)

Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с председателем своего родного Каларашского района Штефаном Болей. Стороны обсудили текущие вопросы, касающиеся социально-экономического развития региона.

В частности, Штефан Боля сообщил президенту о том, что в районе и районном центре ощущается нехватка кадров в бюджетных учреждениях, и эта проблема требует особого внимания.

Со своей стороны Игорь Додон заверил собеседника в том, что приоритетами для властей Республики Молдова являются модернизация инфраструктуры и повышение уровня социальной защиты наших сограждан во всех регионах страны.

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