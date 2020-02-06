Додон: Многодетным семьям нужно оказывать всяческую поддержку! (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон навестил сегодня кишиневскую семью Донцу, в которой родилась тройня – два мальчика и девочка, и неполную многодетную семью Брынза из села Будешты муниципия Кишинёв.

Семья Донцу живет скромно, в однокомнатной квартире, и деньги в дом приносит только отец, но его доходов недостаточно для покрытия ежедневных расходов. От имени Благотворительного фонда «Din suflet» президент подарил малышам подгузники, детское питание, коляски и другие необходимые вещи. Он пожелал родителям терпения, успехов и много положительных эмоций.

В свою очередь, Наталья Брынза с большой любовью и самоотверженностью растит четырех детей в возрасте от одного года до 14 лет. Единственный источник доходов семьи – пособие по уходу за детьми. От Благотворительного фонда «Din suflet» Игорь Додон передал этой семье продукты питания, предметы гигиены, книги, игрушки и финансовую помощь.

⁃ Учитывая, что семья проживает в аварийном жилье, я дам распоряжение направить специалистов для оценки его состояния, чтобы понять, какие финансовые средства нужны для строительства нового дома на этом же участке. В то же время обращаюсь к людям доброй воли с просьбой оказать содействие в строительстве нового жилья для этой семьи, живущей в трудных условиях. Нам нужно оказывать всяческую поддержку многодетным семьям нашей страны, а социальная помощь со стороны государства должна быть достаточной для обеспечения достойной жизни. Буду и далее прилагать необходимые усилия, чтобы всегда быть рядом с теми, кто нуждается в поддержке, – отметил глава государства.