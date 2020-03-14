Додон: Многие думают: “А, пройдет! Пойду домой, выпью стакан вина, и пройдет!”. Не пройдет. Обращайтесь к врачу! (ВИДЕО)

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Кроме того, что делают правительство и президент в борьбе с коронавирусом, очень важно, что делает в этом направлении и каждый человек. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил Игорь Додон.

Глава государства в очередной раз призвал жителей страны быть ответственными.

– Многие думают: “А, пройдет! Пойду домой, выпью стакан вина, и пройдет!”. Не пройдет. Как только появляются симптомы, нужно обращаться к врачу, сделать тесты и спать спокойно. Потому что если процесс будет запущен, и вы войдете в контакт с детьми, с родителями, родственниками, они все будут в зоне риска. Очень важно, как будет вести себя каждый. Призываю всех быть более бдительными и ответственными в этой ситуации, – отметил он.