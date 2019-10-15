Додон: Мнение Венецианской комиссии по проекту реформы юстиции в значительной степени совпадает с позицией президента (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в торжественном собрании, посвященном началу нового учебного года у 13-го выпуска Национального института юстиции, основанного 13 лет назад Президентом Республики Молдова.

Национальный институт юстиции был создан при поддержке Совета Европы и с тех пор играет ключевую роль в обучении судейских кадров в самом широком смысле этого слова.

– В ходе выступления отметил тот факт, что вопрос реформы юстиции стоит очень остро, в связи с чем я с интересом ознакомился с мнением Венецианской комиссии по проекту реформы юстиции. Не вижу причин для беспокойства из-за озвученных рекомендаций, до тех пор, пока они будут приниматься в расчет Министерством юстиции при финальном согласовании законопроекта. Кроме того, я не подвергаю дискуссии итоги экспертизы, проведенной Комиссией, поскольку ее оценка в значительной степени совпадает с позицией президента. К сожалению, мы вынуждены отложить начало реформы юстиции, чтобы привести проект закона в соответствие с рекомендациями экспертов Венецианской комиссии и по итогу осуществить подлинную и полноценную реформу, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства считает, что реформа юстиции должна быть продумана именно в этом учреждении, в процессе обучения будущих судей и прокуроров страны. Самая ценная и значимая инвестиция государства – это инвестиция в человеческий фактор, в людей, т.к. она впоследствии должна иметь отдачу в виде профессионализма, добродетели и стойкости духа, уверен Игорь Додон.

– Подчеркнул, что Национальный институт юстиции должен стать единственным путем прихода в профессию судьи и прокурора, а государству следует полноценно реализовать эту инвестицию. Считаю, что приоритет и упор должны быть сделаны на выпускниках НИЮ, на хорошо обученных молодых людях, а приход в эту профессию представителей других категорий, на базе трудового стажа, нужно свести к минимуму. В качестве президента подписал без возражений указы о назначении на должность судей абсолютно всех выпускников НИЮ. Это мой кредит доверия, выданный выпускникам, и впоследствии он должен получить отдачу в виде акта правосудия, чтобы всё общество могло доверять судебной системе, – подытожил он.