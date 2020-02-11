Додон: МИДЕИ не должно участвовать в политических играх и декларациях (ВИДЕО)

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Профессионализм, технократический подход и дисциплина – вот три «кита», на которых должна основываться деятельность Министерства иностранных дел и европейской интеграции. Об этом заявил президент Игорь Додон на расширенном заседании коллегии данного ведомства, уточнив, что не потерпит от чиновников МИДЕИ политических игр и деклараций.

– В качестве президента ожидаю профессионализм и дисциплину. Больше профессионализма, чем политических деклараций и вовлеченности в политические темы. Всё время вас будут провоцировать теми вещами, о которых вы заявляете. Вас будут всякий раз подлавливать. Поэтому профессионализм, технократический подход и дисциплина – то, что нужно, – отметил он.

Глава государства сообщил, что не хочет давать оценок деятельности МИДЕИ в прошлые годы, подчеркнув при этом, что рассчитывает на плотное и конструктивное взаимодействие со всеми госструктурами на благо национальных интересов Молдовы. В данной связи президент предостерег дипломатов от участия в политических играх, как это было в период режима Плахотнюка.

– Не самый лучший опыт, который существовал в 2017-2019 годах между госструктурами, в первую очередь, говорю об институте президентства и МИДЕИ. Попытки заблокировать поездки президента – надеюсь, такого в Молдове больше не будет, вне зависимости от того, кто во главе министерства или во главе института президентства. МИДЕИ – госучреждение, которое продвигает внешнюю политику государства. Оно не участвует в политических играх и декларациях. Как я уже сказал: профессионализм и дисциплина, – подытожил президент.