Додон: Меньше всего сейчас важно, у кого и какие полномочия. Важна командная работа, и она у нас есть!

Додон: Меньше всего сейчас важно, у кого и какие полномочия. Важна командная работа, и она у нас есть!

Глава государства ответил тем, кто критикует его за участие в урегулировании кризиса, спровоцированного распространением коронавируса в Молдове. 

– Не могут президент, премьер-министр, спикер – первые лица государства – оставаться в стороне. Мы – на передовой. За что нас критикуют, за то, что у нас нет тех или иных полномочий? В этой ситуации меньше всего важно, у кого и какие полномочия. Важно, что руководство страны работает как одна команда и работает профессионально. Хочу успокоить тех, кому это не нравится: я продолжу оставаться на передовой. Уверен, что мы справимся со всеми вызовами, – сказал президент. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md