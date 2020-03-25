Додон: Меньше всего сейчас важно, у кого и какие полномочия. Важна командная работа, и она у нас есть!

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Глава государства ответил тем, кто критикует его за участие в урегулировании кризиса, спровоцированного распространением коронавируса в Молдове.

– Не могут президент, премьер-министр, спикер – первые лица государства – оставаться в стороне. Мы – на передовой. За что нас критикуют, за то, что у нас нет тех или иных полномочий? В этой ситуации меньше всего важно, у кого и какие полномочия. Важно, что руководство страны работает как одна команда и работает профессионально. Хочу успокоить тех, кому это не нравится: я продолжу оставаться на передовой. Уверен, что мы справимся со всеми вызовами, – сказал президент.

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