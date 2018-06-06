Додон: Меня нечем шантажировать ни на Западе, ни на Востоке (ВИДЕО)

В рамках специального выпуска на телеканале “НТВ-Молдова” глава государства рассказал, чем, по его мнению, он заслужил столь высокое доверие российского лидера.

– Владимир Владимирович очень хорошо разбирается в людях. Во-первых, очень серьезный период он является руководителем России и имел возможность сталкиваться с разными людьми, в том числе представителями Молдовы. Думаю, что его очень часто подводили представители РМ. На одной из первых встреч, в 2014 году, я сказал: “Владимир Владимирович, у нас разные страны, у нас могут быть разные национальные интересы, но у нас есть один общий национальный интерес. Я хочу, чтобы Молдова была нейтральной и единой страной с решенным приднестровским вопросом”. Он сказал: “Мы тоже этого хотим”. Я думаю, что мы нашли общий язык, исходя из этого. Я никогда не пытаюсь заигрывать или обманывать, – отметил Игорь Додон.

Президент подчеркнул, что во всех беседах, будь то с российскими, европейскими или американскими чиновниками, делает упор на том, что всегда будет исходить из национальных интересов Молдовы.

– Да, я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения с США, с ЕС. Но я категорически против того, чтобы они нам диктовали свои условия. Мы будем исходить из наших национальных интересов. А национальный интерес диктует нам, что нам нужно стратегическое партнерство с Россией, потому что это залог сохранения государственности, возможность решения приднестровской проблемы, экономических и социальных проблем. Но это не означает, что если мы будем дружить с Россией, то будем воевать с ЕС и США, – добавил он.

Кроме этого, Игорь Додон отметил, что проблема очень многих молдавских политиков заключается в том, что их “держат западники”. В отличие от них, президента шантажировать нечем ни на Западе, ни на Востоке.

– У меня нет ни там, ни там ни бизнеса, ни домов, и это дает определенную свободу действий. Я говорю обо всем честно и открыто, и я не сворачиваю с намеченного пути, – подытожил он.