Додон: «Медовый месяц» подходит к концу. Вопросов много (ВИДЕО)

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«Медовый месяц», который был «подкреплен» борьбой с Владимиром Плахотнюком с ДПМ и «увенчан» 100 днями правительства, подходит к концу. Вопросов много. Об этом глава государства заявил в рамках пресс-конференции.

Игорь Додон в очередной раз отметил: 90% того, что было прописано в заключенном 8 июня соглашении, было принято. Теперь главный вопрос: что делаем дальше?

– Андрей Нэстасе и Майя Санду говорили, что коалиция нужна на 2,5-3 месяца, после чего нужно расторгнуть сотрудничество и идти на досрочные выборы. Мы говорили, что нужно на 4 года, и я настаиваю на этом. Если мы хотим двигаться дальше, давайте изложим на бумаге, что делаем, подпишем – мы готовы подписать. Там нет ничего такого, что могло бы столкнуть нас лбами. Мы просим депутатов, которые считают себя частью парламентского большинства, подписаться, чтобы мы знали, сколько у нас депутатов в парламентском большинстве. А то на бумаге 60 с чем-то, а когда доходит до голосования – 53-55. Обозначим приоритеты. Я уверен, что все 35 депутатов ПСРМ подпишут это соглашение. Социалисты укрепляют это парламентское большинство 35 мандатами. Социалисты предоставили партнерам исполнительную власть, – отметил он.

Глава государства также рассказал, что скорее всего, до конца сентября выступит с очень четким посланием к власти в парламенте.