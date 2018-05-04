Додон: Марш и митинг 1 мая – четкий посыл нашим оппонентам, что мы – в хорошей политической форме (ВИДЕО)

Додон: Марш и митинг 1 мая – четкий посыл нашим оппонентам, что мы – в хорошей политической форме (ВИДЕО)

На первомайские марш и митинг в Кишиневе, организованные Партией социалистов, вышли десятки тысяч человек, и это очень хороший знак.

Об этом в ходе передачи на телеканале “НТВ-Молдова” заявил президент Молдовы Игорь Додон. Он отметил что это означает, что народ поддерживает и Партию социалистов, и президента, так как он обратился к гражданам страны с призывом выйти.

– Это показало, что Партия социалистов имеет достаточно ресурсов и поддержки со стороны народа. Я не думаю, что в Молдове есть еще какие-либо другие политические силы, которые в состоянии достаточно легко вывести на площадь несколько десятков тысяч человек. Это должно послужить очень четким сигналом всем, в том числе и нашим политическим оппонентам, что мы находимся в хорошей политической форме, и можем в любой момент собрать наших сторонников и выйти на площадь, чтобы защитить наши права как партии и защитить нашу победу осенью этого года, – подчеркнул Додон.

При этом глава государства выразил надежду, что такие меры все же не понадобятся.

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