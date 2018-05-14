Додон – Лукашенко: Беларусь – один из важнейших партнеров Молдовы (ФОТО)

Додон – Лукашенко: Беларусь – один из важнейших партнеров Молдовы (ФОТО)

Перед началом заседания Высшего евразийского экономического совета в Сочи глава государства провел рабочую встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Игорь Додон поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь, оказанную молдавским аграриям по его просьбе, а он, в свою очередь, поблагодарил молдавского лидера за возможность посетить Молдову и отметил, что внимательно следит за ситуацией в нашей стране.

– В ходе беседы я также подчеркнул, что Республика Беларусь – один из важнейших партнеров Молдовы, а среди импортеров молдавской продукции занимает одно из первых мест. В этом контексте я отметил рост товарооборота между нашими странами и выразил уверенность в сохранении положительной динамики, – сообщил президент на своей странице в соцсети. 

Далее, по его словам, беседа с белорусским президентом прошла тет-а-тет.

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