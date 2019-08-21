Додон: Люди ждут конкретных действий, а не разговоров о том, кто и на какую должность назначен (ВИДЕО)

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Деятельность новой власти за последние 2 месяца обсуждалась на сегодняшнем заседании Республиканского совета ПСРМ. Члены РС пришли к единому мнению, что решение создать большинство с блоком “АКУМ” было правильным, а также констатировали, что соглашение о создании коалиции выполнено на 90-95%.

Об этом по итогам заседания заявил неформальный лидер социалистов, президент Игорь Додон, который был традиционно приглашен и принял участие в мероприятии. По словам Додона, теперь предстоит решить, что станет основой дальнейшего сотрудничества и нового политического соглашения, которое будет подписано в ближайшее время.

– Мы считаем, что это соглашение должно быть подписано, чтобы мы понимали, как двигаться дальше. Мы в дальнейшем будем оказывать поддержку этому парламентскому большинству после того, как определимся с тем, каковы базовые пункты этой власти. Есть и некоторые вопросы. Мы считаем, что должны сосредоточиться на зарплатах, пенсиях, дорогах, на всем том, чего так ждут люди, а не на конкурсах ради конкурсов или на обсуждении каких-либо назначений. Люди хотят конкретики, а не разговоров о том, кто и на какую должность назначен. Людей это волнует в меньшей степени, – сказал он.

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